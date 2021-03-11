Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Экс-первая леди США Мишель Обама сообщила, что «готовится уйти на пенсию» и крайне избирательно подходит к новым проектам. Об этом 11 марта пишет BBC.

Мишель Обама сообщила, что в последние годы она с мужем работала над тем, чтобы обеспечить себе достойную старость, «чтобы мы могли отдохнуть и быть друг с другом».

После того, как супруги покинули Белый дом, они не переставали учавствовать в политической жизни, включая президентскую кампанию Джо Байдена.

В свое время ходили слухи, что и сама Мишель Обама решит баллотироваться в президенты.

Однако теперь стало ясно, что экс-первая леди решила наверстать упущенное и «провести время с семьей, с двумя дочерьми». Также она начала заниматься плаванием и вязать, чтобы скоротать вечера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишель и Бараку Обаме принадлежит продюсерская компания Higher Ground Productions. В 2019 году фирма заключила соглашение с Spotify на запись подкастов.