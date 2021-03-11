Пекин, , 17:55 — REGNUM В пекинском Доме народных собраний завершилась ежегодная сессия ВСНП. Об этом 11 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что на заключительном заседании присутствовали партийные и государственные лидеры страны, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

С итоговой речью, в которой подведены основные результаты сессии, выступил председатель Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу. Наблюдатели отмечают прежде всего принятие поправок к Закону об организации ВСНП и Положению о регламенте ВСНП, а также принятое решение о реформе избирательной системы в Специальном автономном районе (САР) Сянган (Гонконг).

Завершающее заседание приняло резолюции по «Основным положениям XIV пятилетней программы» развития страны, а также по докладу о работе правительства и о работе Верховной народной прокуратуры КНР. В ходе сессии также был утвержден центральный бюджет на 2021 год.