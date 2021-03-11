Магас, , 17:53 — REGNUM В Ингушетии в настоящее время число «активных» больных с диагнозом COVID-19 составляет 1563 человека. Такие данные приводит 11 марта федеральный оперативный штаб. При этом всего 106 человек, в том числе и с не подтвержденным пока диагнозом, проходят лечение в госпиталях, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За минувшие сутки число больных в республике увеличилось на 17 человек. Общее количество носителей инфекции достигло 14 900 человек. Выздоровел из них 13 161 пациент (+2 за прошедший день). Число скончавшихся в Ингушетии составляет 176 человек. За прошедший день умер еще один житель региона.

В настоящее время в госпиталях в тяжелом состоянии находятся на лечении 13 пациентов. Шестерым из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.