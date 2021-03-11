Киев, , 17:53 — REGNUM Главная причина запрета властями Украины оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и санкций против оппозиционного политика Виктора Медведчука — это падение личного рейтинга Владимира Зеленского, а также раздражение от того, что команда президента не добилась прогресса в деле выполнения Минских соглашений.

Об этом в одном из эфиров 11 марта заявил украинский политический консультант и публицист Дмитрий Джангиров.

Эксперт предполагает, что пришло время или пришла осознанность президента и его команды выполнять обязательства, взятые перед Западом.

«И, я думаю, падение личного рейтинга, раздражение от бессилия, например, в Минском процессе…» — пояснил политический консультант.

Кроме того, Джангиров особо отметил, что в офисе президента «крайне нервно» отреагировали на историю, когда власти республик Донбасса согласились освободить четырех гражданок Украины, но лишь при условии, что посредником выступит глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Думаю, в офисе президента восприняли как вызов тот факт, что республики четырех женщин согласились передать — но Медведчуку… Кстати, у них там сроки тюремного заключения, если не ошибаюсь, от 16 лет и выше. Понятно, что в ближайшие годы их теперь не передадут. Но, послушайте, что там четыре женщины по сравнению с удовлетворением амбиций нашего президента? Заметьте, про них уже и забыли», — отметил эксперт.

Джангиров подчеркнул, что санкционные решения власти во главе с Зеленским нарушают законодательство Украины.

«Зачем решение судебной системы, если есть решение СНБО? Зачем представление о праве, если есть американское посольство, которое одобрит? Зачем дискуссия, когда есть СБУ, которая по любому вопросу может, причем просто высосанному из пальца, выдвинуть обвинение в государственной измене!» — возмутился эксперт.

В завершение Джангиров саркастически заявил, что в результате всех этих действий Зеленский похож не на настоящую «сильную руку», как бы ему хотелось, а на персонажа Чарли Чаплина из знаменитого фильма-пародии «Великий диктатор».

«Зеленский заигрывается, конечно, в «Великого диктатора». Но выглядит он примерно, как Чарли Чаплин в роли «великого диктатора» в фильме 1936 года (в одноименном фильме «Великий диктатор», который является пародией на Адольфа Гитлера, — прим. ИА REGNUM)», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины сообщил, что по делам об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского о закрытии оппозиционных телеканалов открыты сразу три производства. Рассмотрение дел состоится в марте-апреле.

Предложение республик Донбасса передать украинской стороны четырех гражданок при посредничестве депутата Медведчука было сделано в январе, но Киев сделал всё, чтобы не допустить его реализации.