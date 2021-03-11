Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Стоимость акций компании Roblox Corporation резко выросла в первый же день её выхода на биржу. Об этом 11 марта сообщает портал Game Rant.

На старте продаж их стоимость составляла $64,75, максимум был зафиксирован на уровне $74,55, на момент закрытия рынка акции продавались по цене $69,5. Издание обратило внимание, что компания ARK Invest известного инвестора Кэти Вуд уже приобрела 500 тыс. акций Roblox.

Отмечается, что к концу первого дня продаж рыночная капитализация компании составила около $38,26 млрд, что сопоставимо с таким крупными игроками игровой индустрии, как Electronic Arts. Автор статьи предположил, что во второй день торгов цена акций разработчика продолжит расти.

Напомним, Roblox Corporation является создателем онлайн-платформы Roblox, которая предоставляет пользователям возможность создавать собственные видеоигры и знакомиться с проектами других таких же энтузиастов. Сервис был запущен 27 августа 2006 года.

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