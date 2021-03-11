Гваделупа, , 17:50 — REGNUM «Южноафриканский» штамм SARS-CoV-2 выявили на Гваделупе (заморский департамент Франции). Об этом 11 марта Ouest France.

«Южноафриканский» штамм коронавируса был обнаружен на Гваделупе впервые, при этом, по сообщению властей, на острове преобладает «британский» штамм.

В течение первой недели марта на острове зафиксировали 323 новых случая заражения коронавирусом, против 308 за предшествующую неделю. Как сообщается в заявлении префектуры, Гваделупе «активно циркулирует и, похоже, берет верх над штаммом вируса 2020 года» «британский» штамм.

По состоянию на 7 марта на Гваделупе восемь человек находятся в реанимации, 12 428 человек вакцинированы. На данный момент для ограничения распространения коронавируса на острове действует комендантский час с 22:00.