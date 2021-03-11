Москва, , 17:49 — REGNUM Глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера Александра Поветкина, Андрей Рябинский жестко ответил Диллиану Уайту (Великобритания). Об этом 11 марта передает РИА Новости.

«Как понимаю, тот глубокий нокаут не прошел бесследно, чувство страха засело в нем надолго, — сказал Рябинский, добавив, — Уайту хочется посоветовать следить за собой, в частности, за своей подготовкой».

Ранее Уайт заявил, что Поветкин «притворился больным COVID-19, чтобы получить больше времени на подготовку к поединку» с ним.

Бойцы встречались в августе 2020 г. Тогда Поветкин одержал победу нокаутом.