Москва, , 17:52 — REGNUM Большая часть прибыли российских экспортеров неизбежно пойдет на развитие их предприятий внутри России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя заявление президента России Владимира Путина, в котором он призвал экспортеров вкладывать полученную прибыль в развитие российской экономики.

«Большая часть российских экспортёров выручку так или иначе в России и тратит. На развитие своего бизнеса прямо или косвено. Не вижу никаких ни трудностей, ни противоречий в этом. Если речь идет о крупных экспортёрах, то у них обязательная продажа валютной выручки — особой возможности выводить средства в офшоры у них нет», — заявил Хестанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами. Полученные средства, по словам российского лидера, компаниям следует инвестировать в развитие экономики РФ.

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