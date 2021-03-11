Москва, , 17:43 — REGNUM Российские бронеавтомобили и бронетранспортеры будут поставляться зарубежным заказчикам по контрактам, заключенным на международной выставке вооружений IDEX-2021, прошедшей недавно в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщил 11 марта журналистам генеральный директор «Военно-промышленной компании» («ВПК») Александр Красовицкий.

По его словам, бронемашины «Стрела», «ВПК-Урал», «Атлет-Э» вызвали большой интерес у потенциальных заказчиков и специалистов.

«Были подписаны соглашения на поставку партий бронеавтомобилей, а также достигнуты соглашения на поставку бронетранспортёров», — цитирует слова Красовицкого Интерфакс.

«Заинтересованы потенциальные заказчики и в поставках шасси бронеавтомобиля «Тигр», — добавил гендиректор ВПК.

Как сообщало ИА REGNUM, «ВПК» специализируется на выпуске лёгкой и колесной бронетехники, а также бронетранспортеров семейства БТР-80/82А. В 2021 году должны начаться госиспытания бронетранспортера нового поколения K-16 и колёсной БМП К-17 на базе унифицированной колёсной межвидовой платформы «Бумеранг».

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