Рязань, , 17:44 — REGNUM Вскрытие рек в Рязанской области ожидается в первой-второй декадах апреля. За ходом паводка будут следить более четырёх тысяч человек, подготовлена подрывная команда и взрывчатка, сообщает 11 марта пресс-служба правительства региона.

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По предварительным прогнозам, уровень подъёма воды может достичь 4,2 — 5,8 м, что ниже опасной отметки в 6,5 м. Для контроля и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций половодья подготовлены более четырёх тысяч человек личного состава, около двух тысяч единиц техники, 52 плавсредства и подрывная команда. Помогать оценивать ситуацию с воздуха будут девять беспилотников и две единицы авиатехники.

В зоне воздействия весеннего паводка могут оказаться 25 населённых пунктов в 11 муниципальных образованиях региона.