Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Территория объекта NASA в Калифорнии рассматривается как потенциальная база для размещения мигрантов, которые непрерывно пересекают границу. Об этом 11 марта сообщает ABC.

На территории федерального аэропорта «Моффет» в Маунтин-Вью могут быть размещены несовершеннолетние мигранты, которые будут находиться под присмотром таможенной и пограничной служб.

Отмечается, что если NASA согласиться отдать в использование свою территорию, это все равно не помещает агентству выполнять основные миссии.

Напомним, что в США содержатся более восьми тысяч несовершеннолетних мигрантов. За последние время это число сильно растет, сообщают источники ABC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миграционная политика администрации президента США Джо Байдена способствует не только нелегальной миграции, но и обогащению мексиканских наркокартелей, пишет New York Post.