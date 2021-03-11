Ставрополь, , 17:39 — REGNUM В Ставропольском крае ограничено движение из-за непогоды на федеральной трассе «Кавказ». О закрытии движения на одном из участков сообщила 11 марта пресс-служба ГИБДД на официальном сайте.

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«С 16:00 на участке с 243 км до 270 км трассы в Андроповском и Кочубеевском округах, от старого поста ГИБДД до «Невинномысского круга временно ограничено движение для всех видов транспорта. Водителей просят отказаться от поездок в указанном направлении и, по возможности, отложить все поездки на сутки», — сообщили в госавтоинспекции.

Добраться до нужного пункта назначения можно в объезд — через Черкесск или село Александровское, посоветовали в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время и в ночные часы ветер на территории Ставрополья усилится. В районе закрытого участка трассы «Кавказ» в настоящее время наблюдаются снежные переметы, нулевая видимость.

Ранее скопившиеся машины автоколоннами в сопровождении патрульных машин Госавтоинспекции переправили через опасный участок. Однако в ГИБДД предупредили, что поэтапное сопровождение транспорта будет прекращено из-за ухудшения погодных условий.