Липецк, , 17:38 — REGNUM В Липецкой области начала работу воздушная скорая помощь — в регионе появился вертолёт санитарной авиации. Как рассказал ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, до этого транспортировка экстренных больных из районов в Липецк и федеральные медицинские центры осуществлялась только наземным транспортом — на автомобилях скорой медицинской помощи и реанимобилях.

Теперь, по словам губернатора, вертолёт санавиации поможет спасать в год до 100 пациентов, которым нужна экстренная помощь. Липецкая областная клиническая больница заключила договор с «Российскими вертолётными системами» на 157 лётных часов. 11 марта воздушная скорая помощь доставила первую пациентку из Тербунов в Липецк. Полёт занял полчаса, вертолёт приземлился в липецком аэропорту, откуда на реанимобиле женщину отвезли в областную клиническую больницу.

«Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение». Его реализация находится под нашим постоянным контролем. Санавиация позволит оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдалённых районов области», — заявил Игорь Артамонов.

Вертолёт российского производства «Ансат» оснащён всем необходимым оборудованием: аппаратом ИВЛ экспертного класса, многофункциональным монитором, дефибриллятором. Медики, которые будут летать на его борту, уже прошли дополнительное обучение. Прежде всего врачей обучали технике безопасности.

Вертолёт может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров. В регионе уже определены места для посадки и взлёта санитарной авиации.