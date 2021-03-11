Хельсинки, , 17:46 — REGNUM Власти Финляндии продлили из-за пандемии ограничения на въезд в страну как через внутреннюю границу со странами ЕС, так и через внешние границы Евросоюза до 17 апреля 2021 года. Об этом 11 марта сообщается в релизе правительства Суоми.

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11 марта правительство Финляндии приняло решение продлить ограничения на въезд в страну до 17 апреля 2021 года. Ограничивается въезд из всех стран шенгенской зоны, кроме Исландии, и других стран, кроме Руанды.

«В решения, принятые 18 февраля, были внесены лишь незначительные изменения. Изменения вступят в силу 19 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Финские власти также напомнили, что попасть в страну можно будет только при наличии веской причины. При этом справка об отрицательном тесте на коронавирус не даёт права въезда в страну.