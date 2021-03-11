Париж, , 17:37 — REGNUM Правительство Франции запустило сайт для психологической помощи студентам. Об этом сообщается на сайте правительства 10 марта.

Платформа Santé Psy Étudiant начала свою работу с 10 марта и позволяет каждому студенту бесплатно провести три сеанса с психотерапевтом. Для того чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо сначала проконсультироваться со своим терапевтом, который выпишет направление на психологическую помощь.

«Во время кризиса в области здравоохранения вы можете бесплатно провести 3 сеанса с психологом, каждый по 45 минут», — говорится на сайте правительства.

Этот сайт позволит студентам как можно скорее получить помощь специалистов. Медицинские сотрудники, представленные на платформе, предварительно заключили соглашения с университетом. «Университет оплачивает расходы (на психотерапевтов), а государство возмещает», — заявило министерство. Задачами платформы являются сокращение сроков приема на сеансы психотерапии и разгрузка переполненных больниц и медико-психологических центров.