Москва, , 17:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает 11 марта пресс-служба Кремля.

«Искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента МОК. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире», — говорится в телеграмме российского лидера.

Как сообщается, Путин также подтвердил готовность России к «продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям» и пожелал Баху успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, Томас Бах руководит Международным олимпийским комитетом с 2013 года. 10 марта он был переизбран на новый четырёхлетний срок, будучи единственным кандидатом на должности.