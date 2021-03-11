Берёзовский, Свердловская область, , 17:31 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области оглашён приговор по делу об убийстве мастера спорта по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Под судом оказался 52-летний Александр Д. Следствие выяснило, что он вёл асоциальный образ жизни, но по просьбе 56-летнего мастера спорта был устроен администратором на местную базу отдыха. Позднее туда же пришёл на работу и конькобежец. А затем он стал предъявлять претензии к работе Д. Это вылилось в то, что В сентябре 2020 года между ними возник конфликт, завершившийся трагедией. Подсудимый задушил его, о чём затем заявил в полицию.

Суд назначил Д. 9 лет и 6 месяцев заключения. Отбывать их ему предстоит в колонии строгого режима.