п.г.т. Сусанино, , 17:47 — REGNUM В Костромской области церковь Воскресения Христова из посёлка Сусанино, изображённую на картине Алексея Саврасова «Грачи прилетели», предадут в ведение Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на документ, размещённый на сайте департамента культуры региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Фрагмент картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели», 1871 год

Сейчас в здании церкви находится музей подвига Ивана Сусанина. По планам областного департамента культуры музей перенесут в другое место — старинный купеческий особняк «Дом жилой Божедомова». Это здание тоже требует реставрации, на его восстановление планируется потратить 40 миллионов рублей. Переехать в новое помещение музей должен до конца 2024 года, до этой же даты церковь передадут в пользование Костромской Епархии РПЦ.

«Все жители посёлка очень беспокоятся за церковь, которая является визитной карточкой посёлка. Мнения людей по поводу передачи здания религиозной организации разделились. С одной стороны это восстановление истории, с другой — в Сусанино проживает чуть более 3 тысяч человек, в посёлке есть действующий храм. Наберётся ли достаточное количество прихожан для восстановленного храма? Хороший вопрос. Но мы надеемся, что после переезда музея РПЦ не забудет церковь и будет поддерживать её в порядке. Думаю, предстоит немало работ — отреставрировать фрески, привести в порядок колокольню, которая находится в аварийном состоянии, к тому же в церкви не сохранился иконостас», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM исполняющая обязанности заведующей музея Маргарита Соколова.

Сусанинский краеведческий музей считается одним из главных туристических объектов региона, посвящённых подвигу Ивана Сусанина. В год его посещают около 7 тысяч человек.