п.г.т. Сусанино, 11 марта 2021, 17:47 — REGNUM В Костромской области церковь Воскресения Христова из посёлка Сусанино, изображённую на картине Алексея Саврасова «Грачи прилетели», предадут в ведение Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на документ, размещённый на сайте департамента культуры региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Фрагмент картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели», 1871 год
Фрагмент картины Алексея Саврасова «Грачи прилетели», 1871 год

Сейчас в здании церкви находится музей подвига Ивана Сусанина. По планам областного департамента культуры музей перенесут в другое место — старинный купеческий особняк «Дом жилой Божедомова». Это здание тоже требует реставрации, на его восстановление планируется потратить 40 миллионов рублей. Переехать в новое помещение музей должен до конца 2024 года, до этой же даты церковь передадут в пользование Костромской Епархии РПЦ.

«Все жители посёлка очень беспокоятся за церковь, которая является визитной карточкой посёлка. Мнения людей по поводу передачи здания религиозной организации разделились. С одной стороны это восстановление истории, с другой — в Сусанино проживает чуть более 3 тысяч человек, в посёлке есть действующий храм. Наберётся ли достаточное количество прихожан для восстановленного храма? Хороший вопрос. Но мы надеемся, что после переезда музея РПЦ не забудет церковь и будет поддерживать её в порядке. Думаю, предстоит немало работ — отреставрировать фрески, привести в порядок колокольню, которая находится в аварийном состоянии, к тому же в церкви не сохранился иконостас», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM исполняющая обязанности заведующей музея Маргарита Соколова.

Сусанинский краеведческий музей считается одним из главных туристических объектов региона, посвящённых подвигу Ивана Сусанина. В год его посещают около 7 тысяч человек.

Так Воскресенская церковь выглядит сейчас
Так Воскресенская церковь выглядит сейчас

Справка: Церковь Воскресения Христова была построена в 1690 году. Сельский храм получил известность благодаря картине Саврасова «Грачи прилетели». Считается, что художник изобразил на полотне именно это здание. В 1930-е годы службы в церкви прекратились. Храм частично разрушили, в разные годы в нём размещались зернохранилище и сапожная мастерская. В 1977 году церковь начали реставрировать, к 1988 году храму был возвращён прежний облик. Тогда же в нём разместили музей.