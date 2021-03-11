п.г.т. Сусанино, 11 марта 2021, 17:47 — REGNUM В Костромской области церковь Воскресения Христова из посёлка Сусанино, изображённую на картине Алексея Саврасова «Грачи прилетели», предадут в ведение Русской православной церкви. Об этом со ссылкой на документ, размещённый на сайте департамента культуры региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM
Сейчас в здании церкви находится музей подвига Ивана Сусанина. По планам областного департамента культуры музей перенесут в другое место — старинный купеческий особняк «Дом жилой Божедомова». Это здание тоже требует реставрации, на его восстановление планируется потратить 40 миллионов рублей. Переехать в новое помещение музей должен до конца 2024 года, до этой же даты церковь передадут в пользование Костромской Епархии РПЦ.
Сусанинский краеведческий музей считается одним из главных туристических объектов региона, посвящённых подвигу Ивана Сусанина. В год его посещают около 7 тысяч человек.
Справка: Церковь Воскресения Христова была построена в 1690 году. Сельский храм получил известность благодаря картине Саврасова «Грачи прилетели». Считается, что художник изобразил на полотне именно это здание. В 1930-е годы службы в церкви прекратились. Храм частично разрушили, в разные годы в нём размещались зернохранилище и сапожная мастерская. В 1977 году церковь начали реставрировать, к 1988 году храму был возвращён прежний облик. Тогда же в нём разместили музей.