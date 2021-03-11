Киев, , 17:28 — REGNUM Главная ошибка России относительно Украины заключается в том, что она так и не научилась понимать соседнюю страну, заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в интервью «Обозревателю».

Материал опубликован сегодня, 11 марта.

Резников отметил, что в целом россияне — «не дураки и прагматики», но при этом довольно часто ошибаются.

«Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину, а главным способом решения политических задач для России остаются репрессии… Последние местные выборы на Украине показали, что пророссийская идеология больше не господствует в стране», — заявил вице-премьер.

Также Резников заявил, что за последнее время Москва «потеряла» Молдавию и позиции в Белоруссии «пошатнулись».

В этом же интервью представитель Киева заявил, что исключает возможность того, что Российская Федерация решится на масштабное военное наступление на Украину. Он полагает, что Россия планирует уничтожить Украину путем «федерализации, раскола и дальнейшего поглощения».

«Их цель — сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант — федерализация Украины, а дальше раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад — в 1918 году», — отметил Резников.

ИА REGNUM напоминает, что 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча в «нормандском формате» по Донбассу сейчас готовится, но если ее не будет, он найдет формат, чтобы встретиться с каждым из лидеров стран-участниц.

«Как говорят, если гора не идет к Магомету, ничего страшного, я встречусь с каждым из них отдельно», — заявил Зеленский и отметил, что уже сообщил об этом западным партнерам, но не уточнив, готов ли он ко встрече с президентом России.