11 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Цифровая трансформация государственных структур, кажется, стала одной из важнейших задач нашей страны. Но пока она сводится к ускоренному обслуживанию документооборота и сбору данных, что оправдывается созданием цифрового удобства и комфорта для пользователей — граждан и органов власти всех уровней. Все это требует огромного финансирования, и хотелось бы понять, на что конкретно тратятся миллиарды бюджетных и частных средств

Ангелина Потеряйко, , 18:28 — REGNUM Частично ответы на вопросы о цифровизации госсектора дали участники конференции «IT Government Day 2021», организованной на онлайн-площадке информационно-аналитического агентства TAdviser. На конференции обсуждались задачи информатизации госорганов РФ, создания ИТ-инфраструктуры федерального масштаба для поддержки информатизации госструктур, развитие электронных госуслуг.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM предлагает обзор наиболее интересных выступлений участников конференции.

Открыл конференцию доклад исполнительного партнера компании Gartner Николая Бутвина — консалтинговой компании, специализирующейся на исследовании рынков информационных технологий. Он рассказал о трендах IT-трансформации госсектора, одним из которых является создание цифрового двойника государства.

Прочими тенденциями, на его взгляд, являются: растущая зрелость цифровой трансформации госсектора, рост потребления цифровых услуг населением, рост доверия со стороны госсектора к IT-компаниям. Он также отметил растущее увеличение инвестиций в цифровые сервисы, обработку и анализ данных, в готовые IT-решения со стороны госсектора.

Николай Бутвин считает, что цифровая трансформация госсектора осуществляется для улучшения жизни людей и ускорения экономического развития. Он выразил сожаление о том, что простые люди не понимают, какая работа идет в этой области и какие ресурсы в неё вкладываются.

Заместитель министра спорта РФ, руководитель цифровой трансформации министерства Андрей Сельский сообщил участникам конференции о направлениях, по которым происходит цифровая трансформация физкультуры и спорта. В «цифре» Минспорт видит упрощенный доступ к занятиям спортом, дополнительную мотивацию для спортсменов, налаживание потоков данных для руководства для принятия решений.

Андрей Сельский на онлайн-конференции «IT Government Day 2021» 10 марта 2021 года

Он считает, что при цифровой трансформации физкультуры и спорта фокус должен быть направлен на самих граждан и аналитику спортивных результатов и тренировочного процесса спортсменов.

Для замминистра спорта само министерство является не только инструментом закупки цифровых решений, но и инструментом влияния на ИТ-отрасль через поддержку проектов, их субсидирование, разработку новой нормативной базы, облегчающей внедрение новых технологий.

Андрей Сельский рассказал о результатах уже проведенных мероприятий по цифровой трансформации спорта в регионах РФ: с помощью «клиентоцентричного подхода» реализуются такие сервисы, как запись граждан в спортивные секции, учёт прохождения ими ГТО.

Он также огласил цель цифровой трансформации спорта — это сбор отчетности, создание календаря спортивных соревнований, запись в секции спортивной подготовки. При этом одной из главных задач является отладка сбора статистики по отрасли.

Цифровая трансформация помогает министерству посчитать тех граждан, кто занимается спортом самостоятельно, через аналитику поисковых запросов и затрат населения на спорт.

Замминистра считает, что «не надо закапываться так глубоко в анализе данных и сборе данных», нет необходимости следить за каждым человеком; достаточно косвенных признаков или таких цифровых следов, как покупки, поиск информации в интернете, отметки о посещении мест (локаций).

Также, по словам Андрея Сельского, в цифровой трансформации министерство видит возможность выявлять спортивные таланты.

Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев в своём докладе подробно описал сервисы, на создании которых сосредоточен Минздрав.

Он признался, что 2020 год позволил вплотную приблизиться к решению задач, над которым министерство работало уже давно. В частности, стали востребованы дистанционные сервисы и оперативная информация для принятия решений.

Из достижений цифровой трансформации замминистра отметил формирование базы пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией, создание сервиса по вакцинации, который является своего рода «тестовым полигоном для опробования цифровых вещей» — маркировки вакцины для её отслеживания, записи на вакцинацию на портале Госуслуг и выдачи прививочных сертификатов.

В настоящее время Минздрав на федеральном уровне формирует многоуровневую цифровую платформу, которая будет содержать персонифицированные реестры и регистры граждан льготного лекарственного обеспечения, данные медицинских работников, системы, позволяющие обеспечивать взаимодействие граждан, государственных и частных медицинских организаций.

Также в данный момент решаются задачи по вертикальной интеграции медицинских систем по отдельным группам заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые заболевания). Задача вертикально интегрированных систем — не потерять ни одного пациента и обеспечить контроль за здоровьем и процессом лечения, а также контролировать сами медицинские учреждения.

Павел Пугачев убеждён, что пациентам необходимо самостоятельно следить за своим здоровьем, используя при этом элементы самодиагностики и наблюдения за здоровьем через дистанционную диспансеризацию.

Целевой моделью цифровой трансформации здравоохранения заместитель министра объявил адресное оказание медицинской помощи человеку, в том числе и через дистанционное назначение лекарств и выписку рецепта в электронной форме.

Директор департамента проектов по информатизации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Гурзов выступил с докладом о проекте «Гособлако», который, по его словам, на данный момент является инфраструктурой для ФОИВов с перспективой развития в регионах.

«Гособлако» работает сейчас в режиме эксперимента, который продлится до 2022 года. По мнению директора департамента, «на текущий момент существует необходимость более глобального изучения рынка, привлечения специалистов из различных областей, необходимость предоставления конвергентного сервиса, переход от прайвит облаков к комьюнити клауд».

Константин Гурзов отметил, что предпосылкой к появлению «Гособлака» стало цифровое неравенство, причину которого он видит в разном уровне финансирования ведомств и их цифровой зрелости, разном уровне надежности поставщиков цифровых услуг, разном уровне защищенности цифровых сервисов, возникшем тренде на импортозамещение.

Он также сообщил о результатах перевода ведомств в «Гособлако» в рамках эксперимента: в новый формат было переведено 50 информационных систем, не было выявлено ни одного критического инцидента, осталась проблема с утилизацией ресурсов, для решения которой была разработана система управления «Гособлаком». Сейчас к эксперименту присоединилось 11 новых участников, включая Центризбирком. Поставщиком оборудования и программного обеспечения для проекта «Гособлако» является «Ростелеком».

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Советников сообщил о принятии Закона от 4 февраля 2021 года №3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений», который описывает основные контуры трансформации лесного комплекса по следующим принципам: отказ от большинства документов в бумажном виде и перевод их в электронный оборот.

Одним из достижений цифровой трансформации лесного хозяйства Иван Советников считает создание цепочки прослеживания древесины от делянки до продажи за рубеж, а также появление публичной лесной карты России, которая обеспечивает открытость данных.

В планах Агентства до 2023 года — создание цифрового государственного лесного реестра.

Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Василий Слышкин объявил приоритетом цифровой трансформации — клиенториентированность.

Он полагает, что рост количества пользователей онлайн-платформы госуслуг был обеспечен за счет пандемии новой коронавирусной инфекции и появления новых сервисов, часть из которых была очень востребована (например, поступление в вуз онлайн). Также, по сравнению с 2019-м, в 2020 году наблюдался прирост платежей через госуслуги — на 32 млрд рублей.

Василий Слышкин рассказал о том, что Минцифрой были разработаны стратегии цифровой трансформации для ключевых отраслей и субъектов РФ, утверждены 62 её направления, которые стали программами и ведомственными проектами. В 2021 году из Бюджета РФ на цифровую трансформацию выделяется 175 млрд рублей.

Василий Слышкин на онлайн-конференции «IT GovernmentDay 2021» 10 марта 2021 года

Директор департамента сообщил и о результатах своей работы за предыдущие годы: создан единый критерий трансформации каждой из 460 госуслуг, снизились нагрузки на бизнес за счет внедрения электронных форм проверок.

Основными направлениями деятельности своего департамента он объявил рост удовлетворенности пользователей, повышение цифровой зрелости госуслуг и госсектора в целом, импортозамещение.

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