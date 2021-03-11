Вашингтон, , 17:24 — REGNUM На территории США за последние сутки зафиксировано более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 марта Университет Джонса Хопкинса.

Выявлено 58 611 новых фактов заражения COVID-19. С учетом этих данных, общее число зафиксированных в США случаев инфицирования коронавирусом составляет 29 155 047.

Из этого количества более 529 тыс. случаев завершились смертью пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оставаться на первом месте по масштабам эпидемии коронавируса и по количеству смертей от COVID-19.

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