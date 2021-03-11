Калуга, 11 марта, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В 2020 году регулярно занимались физкультурой и спортом 45% жителей Калужской области, что выше среднероссийского показателя. Об этом 11 марта заявил министр спорта области Олег Сердюков на расширенной коллегии регионального спортивного ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Admoblkaluga.ru На расширенной коллегии министерства спорта Калужской области.

В условиях пандемии в рамках движения «Тренируйся дома» в регионе были организованы ежедневные онлайн-тренировки по различным видам спорта, а также мастер-классы и видеоуроки. Более 16 тысяч человек приняли участие в тестировании всероссийского комплекса «ГТО». По итогам 2020 года Калужская область заняла шестое место во всероссийском рейтинге ГТО, а региональная команда стала серебряным призером всероссийского фестиваля чемпионов «Игры ГТО». С целью привлечения к выполнению нормативов ГТО граждан среднего и старшего возрастов в 2021 году в регионе стартует областной смотр-конкурс «Класс-команда ГТО». Планируется создать две школьные и две студенческие спортивные лиги — по волейболу и баскетболу. Начнется реализация проекта «Спорт в моем дворе», главная задача которого — организация широкой сети спортивных клубов по месту жительства.

Большая работа проводится по привлечению к систематическим занятиям физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. Число таких спортсменов превышает полторы тысячи человек, 38 из них являются членами сборных команд России. В области активно развиваются беговые сообщества. Движение «паркран» еженедельно проводит забеги в Калуге и в Обнинске. В 2020 году был проведен пятый атомный полумарафон в Обнинске и первый космический полумарафон в Калуге. В селе Николо-Ленивец ежегодно проводится фестиваль SPORT-MARAFON FEST. Особой популярностью у жителей области пользуются всероссийские массовые акции «Кросс Нации» и «Лыжня России».

В области продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Завершено строительство спортивного центра в Мосальске, построена ледовая арена в Кирове. Созданы пять площадок ГТО в Людиново, Думиничах, Ферзиково, Барятино и Износках. Завершено строительство крытого катка с искусственным льдом в Кондрово. В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Калуге предстоит завершить строительство Дворца спорта, продолжить строительство крытого футбольного манежа.