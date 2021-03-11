Москва, , 17:19 — REGNUM Минфин РФ нацелен не на максимальное сохранение средств Фонда национального благосостояния, а на обеспечение финансовой устойчивости федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Белев, комментируя политику российских властей в отношении средств фонда.

«Минфин нацелен не на максимальное сохранение средств ФНБ, а на обеспечение финансовой устойчивости федерального бюджета. В случае падения цен на нефть ниже определенного в законодательстве порога правительство будет следовать бюджетному правилу: средства из ФНБ будут замещать снизившиеся нефтегазовые доходы, что, в свою очередь, избавит от необходимости сокращать государственные расходы, — сказал Белев. — В период 2012—2017 гг. такое бюджетное правило не действовало, и можно было увидеть практически опустошение Резервного фонда, которое привело к его слиянию и передаче функции замещения выпадающих нефтегазовых доходов к ФНБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, около 100 млрд рублей из ФНБ будет направлено на покрытие дефицита бюджета.

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