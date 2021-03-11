Иерусалим, , 18:00 — REGNUM Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на выступлении 11 марта в рамках избирательной кампании в городе Бат-Ям заявил о начале процесса нормализации отношений Анкара — Тель-Авив, сообщает Haber7.

«Да, мы тоже ведем переговоры с Турцией, это конструктивный шаг», — ответил Нетаньяху на вопрос журналиста.

Напомним, раннее министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что его страна готова к сотрудничеству с Турцией. По его словам, взаимодействие планируется расширять в нефтегазовой сфере.

Нетаньяху также отметил, что отношения с соседними странами в Восточном Средиземноморье — чрезвычайно важны для процветания и спокойствия региона.

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