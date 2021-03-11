Рим, , 17:14 — REGNUM Правительство Италии приостанавливает использование вакцины от коронавируса, созданной шведско-британской компанией AstraZeneca, сообщает 11 марта Итальянское агентство по лекарствам (Aifa).

В опубликованном заявлении сообщается о серьезных побочных эффектах, вызванных введением этих вакцин. Уточняется, что пока речь идет об одной партии препарата.

«После сообщений о ряде серьезных побочных эффектов, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины от AstraZenecа, Aifa в качестве меры предосторожности вводит запрет на применение этой партии на всей территории страны», — указывается в заявлении Aifa.

Ранее применение вакцины AstraZenecа приостановили Дания и Норвегия. Это произошло после сообщений об образовании тромбов у привившихся.

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