Киев, , 17:13 — REGNUM О большом числе жертв среди мирного населения из-за вооружённого конфликта в Донбассе заявила 11 марта журналистам в Киеве глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Жилой дом после обстрела ВСУ © ИА Красная Весна

По её словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено «постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны».

Напомним, ежедневно украинские вооружённые формирования нарушают режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.

Военнослужащие ДНР и ЛНР вынуждены подавлять огневые точки украинских боевиков, так как по вине последних гибнут как мирные жители, там и защитники Донбасса. Подавление точек ведётся в направлении, где нет населённых пунктов, применяется не запрещённое Минскими соглашениями оружие.

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