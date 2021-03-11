Киев, 11 марта, 2021, 17:13 — ИА Регнум. О большом числе жертв среди мирного населения из-за вооружённого конфликта в Донбассе заявила 11 марта журналистам в Киеве глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

ИА Красная Весна Жилой дом после обстрела ВСУ

По её словам, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено «постоянным большим количеством жертв среди гражданского населения, в том числе детей, которые возникают из-за взрывов мин и взрывоопасных пережитков войны».

Напомним, ежедневно украинские вооружённые формирования нарушают режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.

Военнослужащие ДНР и ЛНР вынуждены подавлять огневые точки украинских боевиков, так как по вине последних гибнут как мирные жители, там и защитники Донбасса. Подавление точек ведётся в направлении, где нет населённых пунктов, применяется не запрещённое Минскими соглашениями оружие.