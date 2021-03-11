Киев, , 17:11 — REGNUM В ООН выразили обеспокоенность по поводу решения украинских властей закрыть оппозиционные телеканалы NewsOne, Zik и 112, поскольку оно может повлиять на свободу выражения взглядов в стране.

Об этом 11 марта сообщают украинские СМИ со ссылкой на доклад управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, управление обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — заявила по этому поводу глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совнацбеза Украины, отключив от вещания три главных оппозиционных канала страны — 112, NewsOne и Zik.

Также напомним, что закрытие каналов собираются обжаловать в Верховном суде, соответствующие иски должны быть рассмотрены в марте и апреле. Первое из заседаний по этому делу назначено на 15 марта.

В конце февраля без объяснения причин власти Украины отключили из телеэфира новый оппозиционный телеканал «Первый независимый», на который перешли работать большинство журналистов из ранее блокированных телеканалов.