Москва, , 17:08 — REGNUM Минфин РФ в течение трех лет направит в общей сложности около 100 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. Так она прокомментировала новость о том, что у ФНБ не осталось источников, за счёт которых он может пополняться в 2021 году.

«Непосредственно на поддержку экономики в 2020 году средства ФНБ не тратились. Это происходило за счет средств федерального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных средств. В общей сложности более 300 млрд рублей, — сказала Пронина. — Однако выделение средств на инфраструктурные проекты все же шло. Так, в 2019 году на депозитах в ВЭБ. РФ было размещено 585,4 млрд рублей. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 169,1 млрд рублей и 4,113 млрд долларов».

Пронина отметила, что объем ФНБ на конец 2020 года составил около 12,5 трлн рублей, из которых около 8 трлн рублей — ликвидная часть. То есть та, которую можно тратить на проекты.

«На следующую трехлетку запланировано расходование средств ФНБ на покрытие дефицита ФБ, что важно для поддержки экономики и населения, ликвидации последствий пандемии, — добавила Пронина. — Минфин РФ за три года направит в общей сложности около 100 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета. Больше всего средств будет потрачено на покрытие дефицита в 2021 году — 95 млрд рублей, в 2022—2023 годах — по 3,8 млрд рублей».

Вместе с тем она подчеркнула, что уже одобрен закон, который дает право правительству использовать в 2021 году средства ФНБ сверх заложенного в бюджете объема в случае падения цен на нефть.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что снижение объёма Фонда национального благосостояния в долгосрочной перспективе означает снижение устойчивости экономики России в целом.

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