Москва, , 17:04 — REGNUM Управляющий директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Евгений Мележиков сообщил 11 марта о поисках нового главного тренера в связи с уходом Доменико Тедеско.

«Мы … уже работаем над поиском нового главного тренера. Времени у нас не так много, и мы это понимаем. Думаю, что кандидатов не должно быть слишком много», — передает слова Мележикова «Спорт-экспресс».

"Должно быть не более пяти кандидатур», — добавил он.

По окончании сезона главный тренер клуба Доменико Тедеско покинет должность в связи с окончанием срока действия контракта.