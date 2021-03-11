Киев, , 17:06 — REGNUM Институт национальной памяти Польши выразил официальный протест против присвоения городскому стадиону в Тернополе имени командующего УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича.

Соответствующее заявление института опубликовано 11 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Польское ведомство настаивает, что именно Шухевич ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше», и был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения.

«Прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов… Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, была геноцидом», — говорится в заявлении.

Институт не уточняет, какой может быть официальная реакция властей Польши на это решение городских властей Тернополя.

ИА REGNUMнапоминает, что 5 марта Тернопольский городской совет решил переименовать городской стадион в честь Шухевича. Мэр города Сергей Надал при обсуждении вопроса пояснил, что решение принято потому, что Шухевич «был хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта».

9 марта стало известно, что Израильрезко критически отреагировал на эту инициативу и потребовал немедленной отмены решения, а ранее сегодня польский город Замостье официально приостановил отношения и совместные проекты с Тернополем.

Интересно, что центральные власти Украины до сих не комментировали сложившуюся ситуацию.