Бразилиа, , 17:05 — REGNUM В Бразилии за день умерло более двух тысяч человек от коронавируса. Это самое большое число умерших за один день в стране с начала пандемии, сообщает 11 марта BBC.

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Страна находится на втором месте в мире по количеству умерших от COVID-19 после США. Эксперты предупреждают, что коронавирус начинает распространяться быстрее прежнего из-за новых штаммов.

Напомним, что 10 марта в Бразилии было зарегистрировано более 79 876 новых случаев заражения коронавирусом. Данное количество стало новым рекордом среди выявленных случаев за день. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло 270 656, согласно данным университета Джонса Хопкинса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за роста числа заражений коронавирусом в связи с распространением нового бразильского штамма COVID-19 в Бразилии переполнены больницы. Эксперты указывают, что данная ситуация может разрушить систему здравоохранения страны.