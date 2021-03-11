Волгоград, , 17:03 — REGNUM В хулиганстве, покушении на убийство и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью признаны виновными двое жителей Волгограда. Отец и сын в новогоднюю ночь 2020 года напали на прохожего и жестоко избили его, сообщает 11 марта пресс-служба регионального Следственного комитета.

В праздничную ночь 45-летний осуждённый, будучи пьян, спровоцировал конфликт у ёлки на площади в посёлке Гумрак и кто-то из местных жителей ударил его кулаком в лицо. Решив отомстить обидчику, мужчина сходил домой, вооружился ножом и вместе с 27-летним сыном снова пошёл к новогодней ёлке. По пути злоумышленники встретили молодого мужчину и начали вымещать на нём злость. Свидетелем избиения стал отец потерпевшего, он вступился за своего сына, но в результате потасовки скончался от массивной потери крови. Избитого волгоградца с множественными колото-резаными ранениями экстренно госпитализировали, врачи смогли сохранить его жизнь.

С места происшествия преступники на такси отправились к родственникам в Центральный район Волгограда, где планировали скрываться от полиции.

Приговором суда отцу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, его сына лишили свободы на 3,5 года.