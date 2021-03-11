Санкт-Петербург, , 17:05 — REGNUM Более 40 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Ленинградской области готовятся принять на отдых около 36 тыс. детей. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Как уточнили в ведомстве, региональные власти рассчитывают, что на территории Ленинградской области с началом сезона откроется более 40 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей как принадлежащих Петербургу, так и Ленобласти.

«В них смогут отдохнуть около 36 тысяч детей, — уточнили в комитете. — При организации отдыха и оздоровления лагеря будут руководствоваться Постановлением правительства Ленинградской области N573 и постановлением N39 главного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой».

Напомним, что в Петербурге решением губернатора ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории города, продлены по 30 сентября 2021 года. Это значит, что городские летние лагеря работать не будут.

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