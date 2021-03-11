Амстердам, , 16:58 — REGNUM Американская вакцина от коронавируса производства корпорации Johnson & Johnson одобрена Европейским агентством лекарственных средств в опубликованном сегодня, 11 марта, заявлении.

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ЕМА пояснило, что проведена скрупулёзная оценка вакцины. Комитет европейского агентства пришёл к выводу, что данные по препарату «представлены в полном объёме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества».

Европейский фармрегулятор рекомендует применять эту вакцину на территории ЕС людям старше 18 лет.

Напомним, на территории Европейского союза это уже четвёртая одобренная к применению вакцина — после американских препаратов компании Moderna и компании Pfizer, а также европейского препарата компании AstraZeneca.

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