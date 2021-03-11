Москва, , 16:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Телеграмма опубликована 11 марта на сайте Кремля.

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента МОК. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании Вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире», — отмечается в сообщении.

«Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям», — подчеркивается в телеграмме.

Бах переизбран президентом МОК 10 марта. Функционер был единственным кандидатом.