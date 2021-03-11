Майкоп, 11 марта, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Планы по развитию Республики Адыгея получили поддержку представителей Совета Федерации, которые 10−11 марта находятся в регионе. В рамках поездки в Доме правительства РА состоялось совещание по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В совещании приняли участие глава РА Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Эдуард Исаков, член комитета по экономической политике Сергей Калашник, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов, советник аппарата комитета Совета Федерации по экономической политике Заур Шурдумов, сенаторы от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил значимость эффективного взаимодействия региона с Советом Федерации, поддержку спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в 2017 году лично посетила регион. Проводимое сегодня совещание является логичным продолжением налаженного взаимодействия.

«Для нашего региона это — значимая помощь, особенно сейчас, когда идёт масштабная работа по его развитию. Мы строим её в рамках единого плана развития страны. Показатели достижения региональных проектов чётко коррелируют с общенациональными целями. Обозначенные стратегические направления должны в ближайшие годы вывести нас на ожидаемый результат и обеспечить интенсивный рост экономики», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в стратегии развития региона ставка делается на привлечение инвестиций, а также развитие внутреннего туризма, развитие промышленности и сельского хозяйства. В социальной сфере основное внимание нацелено на создание современной социальной инфраструктуры в здравоохранении, образовании, культуре, а также на развитие жилищного строительства.

«Мы благодарны президенту РФ Владимиру Путину, правительству РФ за новый инструмент поддержки, который дает дополнительные стимулы к наращиванию потенциала Адыгеи. Нам было важно в первый же год реализации индивидуальной программы включить в неё социальные объекты. В последующем будем воплощать масштабные инфраструктурные проекты. Ряд наших предложений по объектам, которые сегодня реализуются в Адыгее, поддержал Председатель Правительства России Михаил Мишустин, побывавший в республике с рабочим визитом в начале февраля», — сказал Кумпилов, подчеркнув важность взаимодействия всех ветвей власти для ощутимых изменений в качестве жизни людей.

Министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен в своём докладе сообщил, что в 2020 году в Адыгее выполнялось 25 программных мероприятий, из которых девять — с финансовым обеспечением, на их реализацию Адыгея получила один миллиард рублей рублей. Средства освоены в полном объеме, карантинные ограничение не повлияли на сроки реализации проектов.

В рамках программы в Майкопе было открыто новое здание Медицинского центра, в котором размещаются реабилитационный центр и стоматологическая поликлиника, зуботехническая лаборатория. Новое здание с мебелью и оборудованием получила и детская поликлиника столицы Республики. Также капитально отремонтированы дом культуры в поселке Яблоновский и культурно-спортивный досуговый центр в поселке Энем.

В 2021 году в рамках программы планируется завершить реконструкцию автодороги «Даховская — плато Лагонаки», строительство газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском, реконструкция инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, капитальный ремонт здания театра в Майкопе — Пушкинского народного дома. В 2020 году была разработана проектно-сметная документация для создания инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей.

На 2021 год запланирован старт реализации трёх крупных инвестиционных проектов. Так, в Тахтамукайском районе будет создана промышленная зона, которой впоследствии планируется придать статус особой экономической зоны промышленного типа. Продолжится развитие рекреации и туризма в горной части республики. Запланированы работы по берегоукреплению и благоустройству территории в центральной части города Майкопа. Будет капитально отремонтирован открытый городской бассейн Майкопа — на эти цели по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина выделено 250 млн рублей.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских положительно оценил проделанную в регионе работу.

«Мы посмотрели, что уже сделано: побывали в ДК, ФАПе, ФОКе. Все ремонтные работы высокого качества. То, что мы увидели, говорит об эффективности программы и грамотно проделанной в регионе работе по реализации намеченных проектов. В республике задан высокий темп реализации программных мероприятий. Важно его не снижать и формировать мощную производственную базу для создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений в бюджет, что поможет решать социальные вопросы», — отметил Алексей Русских.

Он также поддержал планы республики по развитию туризма и назвал значимым проект по созданию индустриального парка для дальнейшего роста промпроизводства республики.

Как отметил Мурат Кумпилов, строительство промпарка позволит к 2025−2027 годам изменить экономику региона. Мурат Кумпилов выразил признательность федеральному центру за внимание и поддержку инициатив региона, благодаря чему удается решать актуальные для Адыгеи вопросы.

«Люди уже оценили результаты данной работы, она будет продолжена. В рамках индивидуальной программы, рассчитанной на 5 лет, мы планируем решить комплекс задач, которые придадут импульс развитию нашего региона», — отметил глава РА.

В регионе от реализации программы ждут повышения доходов населения, роста инвестиций, снижения безработицы.