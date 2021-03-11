Ярославль, , 16:52 — REGNUM В Ярославской области по-прежнему не реализован проект по строительству рыбоводного комплекса по выращиванию африканского клириевого сома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент АПК Ярославской области.

Африканский сом

Как ранее сообщало ИА REGNUM первый камень в новое производство заложили в сентябре 2017 года в Ростовском районе Ярославской области, завод должны были построить в 2019 году, потом сроки стройки сдвинули на 2020ый. Теперь проект уходит в 2022 год. Изначально предполагалось, что на предприятии будет работать 300 человек, теперь региональные власти говорят о 12.

«В Ростовском муниципальном районе ООО «Институт Агроэкологии и Биотехнологии» (ИнАгроБио) реализует проект по строительству индустриального рыбного комплекса по выращиванию клариевого сома. Плановая мощность предприятия — 1,5 тысячи тонн живой рыбы в год, будет создано 12 новых рабочих мест. Обществом арендован земельный участок, подведены коммуникации (электричество). В связи с финансовым положением предприятия и необходимостью привлечения дополнительных заемных средств на реализацию проекта по выращиванию товарной рыбы, а также сложившейся ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции, строительство комплекса и запуск первой линии производства перенесен на 2022 год», — отметили в областном департамента АПК.

Место стройки в Ростовском районе

Инвестор проекта еще в 2019 году говорил, что клариевого сома нужно чем-то кормить. Потому в Ярославле для этих целей необходимо запустить комбикормовый завод. Производство в промзоне на улице Декабристов в Ярославле презентовали журналистам весной 2019 года. Как следует из сообщения Ярославского арбитражного суда, спустя год у предприятия накопились долги по аренде.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Институт агроэкологии и биотехнологии» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Прессформа-авто» 758 955,38 руб., в том числе 704 717,64 руб. задолженности по арендной плате, 54 237,74 неустойки… Решение подлежит немедленному исполнению, — говорится в решении Ярославского арбитражного суда.

Комбикормовый завод на Декабристов Yarregion.ru

В департамента АПК рассказали, что комбикормовый завод в Ярославле продолжает работу, выпуская 100 тонн продукционных кормов и 60 тонн белкового гидролизата. Сама компания-инвестор сомов «ИнАгроБио» зарегистрирована в Ростове Ярославской области. Как следует из сообщения официального сайта службы судебных приставов, на исполнении ФССП находится 31 производство в отношении данной компании.

Речь идет о долге перед ООО «Зеленая линия». Согласно решения арбитражного суда Московском области, «ИнАгроБио» с 2017 года занимается не только рыбоводным комплексом африканского сома, но и созданием пилотной установки и проектированием промышленной линии производства геллановой камеди — продукта, используемого при производстве начинки кондитерских изделий. Как следует из решения суда, проблемы у «ИнАгроБио» возникли с промышленной линией на производство 250 тонн камеди в год. Спустя три года договор между компаниями был расторгнут.

«Расторгнуть договор № 1 от 12 июля 2017 года на выполнение Научно-исследовательской опытно-конструкторской работы «Создание пилотной установки и проектирование промышленной линии получения геллановой камеди». Взыскать с ООО «ИнАгроБио» в пользу ООО «Зеленые Линии» 12 500 000 руб. задолженности, 1 000 000 руб. 00 коп. неустойки, 119 813 руб. расходов по государственной пошлине и 490 000 руб. расходов по экспертизе», — решил арбитражный суд Московской области.

Исполнением данного решения занимаются судебные приставы. Однако по месту регистрации в Ростове офиса «ИнАгроБио» не обнаружено.

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