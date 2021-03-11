Калуга, , 16:50 — REGNUM В Калуге днём 11 марта в гимназии № 19 из окна третьего этажа здания выпала шестиклассница, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию правительства области в социальных сетях.

Пострадавшую девочку оперативно госпитализировали в детскую областную больницу. В настоящее время она находится под наблюдением медиков, ей оказывается необходимая помощь.

Момент падения гимназистки из окна учебного заведения зафиксировали камеры видеонаблюдения. По предварительной версии, это был несчастный случай.

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