Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону в ходе очередного совещания задумались над тем, чтобы пригласить блогеров для освещения туризма — гастрономического, детского, молодёжного. Однако тратить на это деньги, считает блогер Илья Варламов, нецелесообразно.

«У меня есть предложение. Деньги на покупку журналистов и блогеров пустите на город. Отреставрируйте исторические здания, прекратите всё сносить, сжигать и лепить свои многоэтажки. Наведите порядок с рекламой. А я буду совершенно бесплатно вас хвалить», — отметил властям в своём телеграм-канале Варламов.

Ранее блогер выпустил сюжет, в котором раскритиковал благоустройство Левобережной части Ростова-на-Дону и уничтожение «старого Ростова».