Черкесск, , 16:45 — REGNUM За выпас скота на кладбище в столице Карачаево-Черкесии будут штрафовать владельцев животных. Такое решение приняла мэрия города Черкесска, рассмотрев поручение главы республики Рашида Темрезова о наведении порядка на городском кладбище.

Напомним, в ходе прямого эфира с жителями республики 1 марта руководитель региона, отвечая на вопрос горожанки, поручил администрации Черкесска решить вопрос об ограждении мест захоронений и привлечении к ответственности владельцев животных, пасущихся на могилах.

«Этот вопрос будет на контроле отдела МВД РФ по Черкесску. Правоохранители будут выявлять владельцев животных и применять к ним штрафные санкции», — говорится в сообщении мэрии Черкесска.

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