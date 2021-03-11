Лондон, , 16:55 — REGNUM Принц Уильям выступил в защиту королевской семьи, отвергнув обвинения в расизме, которые прозвучали во время интервью его брата принца Гарри и Меган Макал американской телеведущей Опре Уинфре. Об этом 11 марта сообщает BBC.

Герцог Кембриджский с супругой посетили школу в Стратфорде на востоке Лондона. Там их окружили репортёры и спросили, обсудил ли герцог интервью со своим братом и считает ли он королевскую семью расисткой.

«Нет, я еще не разговаривал с ним (принцем Гарри), но обязательно это сделаю», — ответил принц.

«Нет, мы совершенно не расистская семья», — заявил он в ответ на провокационный вопрос журналистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время интервью британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл особое внимание было уделено проблеме расизма. Маркл сообщила, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок.