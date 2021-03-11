Москва, , 16:39 — REGNUM В Госдуме сравнили риторику Японии по Курилам с заявлениями Украины по Крыму.

«Риторика японских «ястребов» по теме Курил поразительно похожа на заявления Киева по Крыму», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Токио следует принять меры для предотвращения такой «украинизации» японской политики, это очень вредно для самой же Японии, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс вызвало явление японского политолога и бывшего дипломата Акио Каватао о необходимости демонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между Южными Курилами и материковой частью России для решения «территориального вопроса».

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