Сухум, , 16:38 — REGNUM Сторонники президента Абхазии Аслана Бжании провели акцию у здания президентской администрации 11 марта, сообщает Sputnik.

Таким образом, они противостоят противникам Бжании — общественной ветеранской организации «Аруаа», потребовавшим сегодня, 11 марта, его отставки.

На митинг в поддержку главы республики пришли две сотни человек. Бжания, выйдя к сторонникам, сказал:

«Хочу поблагодарить всех за правильное поведение. Надеюсь на то, что мы обеспечим мир и стабильное развитие нашей страны в стратегическом сотрудничестве с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее съезд «Аруаа», в котором участвовали порядка 700 человек, обнародовал резолюцию с требованием отставки Бжании.

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