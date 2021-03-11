Москва, , 16:34 — REGNUM Законопроект, предполагающий расширение списка орфанных заболеваний, лекарства для лечения которых будут закупаться за счет федерального бюджета, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

В документе речь идет об организации лечения четырех заболеваний — идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, пароксизмальной ночной гемоглобинурии, болезни Фабри, тирозинемита.

Поправками закрепляется обязанность федеральных органов власти выделять средства и закупать дорогостоящие медикаменты на эти заболевания.

Суммарные затраты федерального бюджета на это составят 20,5 млрд рублей в год, подсчитали авторы инициативы.

В декабре 2019 года принят закон, которым закрепляются полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами больных двумя редкими (орфанными) заболеваниями апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) за Минздравом.

Еще 17 нозологий планируется последовательно переводить на федеральный уровень в течение 2021−2022 гг., отметили в Совфеде.

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