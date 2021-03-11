Варшава, , 16:33 — REGNUM Организация «Белорусский дом в Варшаве», которая объединяет проживающих в Польше этнических белорусов, анонсировала проведение в польской столице уличного шествия «День воли» в поддержку белорусской оппозиции. Мероприятие должно состояться 21 марта. Об этом 11 марта сообщает Polskie Radio.

Помимо уличного шествия, несколько белорусских и польских организаций в Варшаве готовят и иные мероприятия. В Варшавском Национальном культурном центре состоится 21 марта фотовыставка, на которой будут представлены изображения протестных акций в Белоруссии в 2020—2021 годах.

27 марта в варшавском мультикультурном центре состоится художественная ярмарка, на которой художники, скульпторы и ремесленники представят свои работы, связанные с Белоруссией.

Как передавало ИА REGNUM, 11 марта глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил новым министрам, что Белоруссии стоит ждать продолжения попыток дестабилизации изнутри, а не военного вторжения извне.