Франкфурт-на-Майне, Германия, , 16:32 — REGNUM Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. Решение об этом принято 11 марта по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ставка по депозитам также сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась уровне 0,25%.

Базовая ставка ЕЦБ сохраняется на нулевой отметке с марта 2016 года. В распространённом заявлении совета управляющих отмечается, что регулятор продолжит сохранять или снижать ключевые процентные ставки до тех пор, пока прогноз по инфляции не приблизится стабильно к уровню ниже 2%.