Вашингтон, 11 марта 2021, 16:55 — REGNUM Губернатора Нью-Йорка Эндрю Коумо обвинила в домогательствах еще одна женщина, сообщает 11 марта Times Union со ссылкой на источники.
Известно, что некая женщина, работавшая в прошлом помощником Коумо, уверяет, что губернатор приставал к ней, трогая неподобающим образом.
Женщина предпочла остаться анонимной.
Губернатор отверг обвинения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая сотрудница Коумо Линдси Бойлан рассказала, что в 2017 году губернатор предложил женщине «сыграть в покер на раздевание», когда они летели на одно из мероприятий на частном самолёте. В 2018 году губернатор поцеловал её в губы. В результате из-за таких действий руководителя Бойлан уволилась.
Напомним, что скандал вокруг губернатора заставил многих от него отвернуться и попросить уйти со своего поста.