Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Губернатора Нью-Йорка Эндрю Коумо обвинила в домогательствах еще одна женщина, сообщает 11 марта Times Union со ссылкой на источники.

Известно, что некая женщина, работавшая в прошлом помощником Коумо, уверяет, что губернатор приставал к ней, трогая неподобающим образом.

Женщина предпочла остаться анонимной.

Губернатор отверг обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая сотрудница Коумо Линдси Бойлан рассказала, что в 2017 году губернатор предложил женщине «сыграть в покер на раздевание», когда они летели на одно из мероприятий на частном самолёте. В 2018 году губернатор поцеловал её в губы. В результате из-за таких действий руководителя Бойлан уволилась.

Напомним, что скандал вокруг губернатора заставил многих от него отвернуться и попросить уйти со своего поста.