Рязань, , 16:30 — REGNUM Число погибших на дорогах в Рязанской области уменьшилось на 22,5%. Этому способствовали мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили 11 марта в пресс-службе правительства региона.

Количество мест концентрации ДТП в Рязанской области снизилось на 37% по сравнению с 2019 годом, а число погибших — на 22,5%, и это самый низкий показатель, начиная с 2012 года. В рамках реализации нацпроекта в 2020 году в регионе построили 0,857 км и отремонтировали 219,9 км дорог регионального и местного значения. Установлены свыше 6,5 тысячи дорожных знаков, более 18,8 тысячи погонных метров барьерного ограждения, введены в эксплуатацию 37,34 км линий электроосвещения в 22 населённых пунктах. К 2024 году доля региональных и межмуниципальных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составлять в области 47,35%, а для Рязанской агломерации — 92% (сейчас показатели находятся на уровне 36,3% и 75,2% соответственно)

«Вопросы, которые решаются с помощью нацпроекта, являются одними из самых актуальных и наболевших. На них обращают внимание многие жители в своих жалобах, просьбах, предложениях к органам власти. Это ремонт автодорог, приведение в порядок уличной дорожной сети, комплексное благоустройство трасс, включая освещение, пешеходные переходы, барьерные ограждения. То есть то, что во многом влияет на безопасность всех участников дорожного движения», — подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В 2021 году на выполнение проектов по нацпроекту предусмотрено финансирование в размере 5,4 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.