Варшава, , 16:24 — REGNUM По состоянию на 11 марта число граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в Польше, превышает 250 тысяч. Об этом сообщил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк журналистам Polskie Radio.

По его словам, в страну уезжают с Украины в основном молодые люди в возрасте до 40 лет.

«Эмигрируют они чаще всего из-за желания работать в Польше», — указал Дудзяк.

Чиновник также добавил, что всё больше украинских граждан хотят оставаться в Польше на длительные сроки и навсегда.

«Граждане Украины сосредоточены в воеводствах с большими городами. Самыми популярными воеводствами для них являются: Мазовецкое (около 52 тысяч украинских граждан), Малопольское (там проживает 31 тысяча приезжих с Украины) и Великопольское, где зарегистрировано 29 тысяч граждан Украины», — заключил Дудзяк.